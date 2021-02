Per il fatturato dell’industria peggior dato dal 2009 (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel 2020 il fatturato dell’industria ha fatto segnare un calo dell’11,5% rispetto al 2019, il peggior risultato dal 2009. Lo rileva l’Istat. A pesare è stata soprattutto l’emergenza Covid. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel 2020 ilha fatto segnare un calo dell’11,5% rispetto al 2019, ilrisultato dal. Lo rileva l’Istat. A pesare è stata soprattutto l’emergenza Covid. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

