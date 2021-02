Pensioni di marzo 2021: pagamento anticipato, date, modalità di versamento (Di martedì 23 febbraio 2021) A metà febbraio la Protezione civile ha confermato il pagamento anticipato delle Pensioni di marzo, aprile e maggio 2021. La ho fatto con l’ordinanza n° 740 del 12 febbraio: “Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, con cui sono state stabilite le date esatte. Nello specifico per queste mensilità i pensionati e le pensionate potranno riscuotere l’importo a partire da qualche giorno prima rispetto ai normali giorni bancabili. Era abbastanza scontato accadesse ancora, visto che ormai da un anno si ripete ogni mese l’anticipo del pagamento, per garantire a tutti l’accesso agli sportelli in tutta sicurezza. Ma l’attesa ordinanza è arrivata e segna la strada lungo cui ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 febbraio 2021) A metà febbraio la Protezione civile ha confermato ildelledi, aprile e maggio. La ho fatto con l’ordinanza n° 740 del 12 febbraio: “Anticipazione del termine didelle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, con cui sono state stabilite leesatte. Nello specifico per queste mensilità i pensionati e le pensionate potranno riscuotere l’importo a partire da qualche giorno prima rispetto ai normali giorni bancabili. Era abbastanza scontato accadesse ancora, visto che ormai da un anno si ripete ogni mese l’anticipo del, per garantire a tutti l’accesso agli sportelli in tutta sicurezza. Ma l’attesa ordinanza è arrivata e segna la strada lungo cui ...

