Pensione in anticipo nel 2021 per chi è nato dopo il 1954, come fare? (Di martedì 23 febbraio 2021) Se c'è una cosa certa nel sistema previdenziale italiano che potrebbe presto essere interessato da una riforma, senza dubbio è l'età pensionabile prevista. Servono 67 anni di età per poter accedere alla Pensione di vecchiaia ordinaria. Ciò vuol dire che nel 2021 si aprono le porte del pensionamento ai nati nel 1954. Ma per chi è nato dopo, ci sono diverse vie di pensionamento anticipato. Pensione 2021 prima dei 67 anni, quando accade? Per la Pensione di vecchiaia 2021 servono almeno 20 anni di contributi e almeno 67 anni di età. Anche per l'assegno sociale servono 67 anni di età. E stessa età anche per le tre deroghe Amato, per le quali bastano 15 anni di contribuzione. 67+15 anche per l'opzione Dini. Ma ci sono anche vie che ...

