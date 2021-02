Pedopornografia | la Corte d’appello riduce la pena per un sannita

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riduzione delleper un 27enne di Benevento accusato di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. E’ quanto riporta l’agenzia Agi. Una storia di sei anni fa quando ilconvinse un 14enne di Bologna a un rapporto sessuale via chat. L’uomo, senza dire nulla, aveva registrato il tutto e diffuso in rete le immagini. Il minorenne, nonostante le minacce, aveva chiesto aiuto ai genitori che denunciarono l’accaduto. In primo grado il 27enne fu condannato a 7 anni e sei mesi di reclusione ma una perizia psichiatrica voluta dal suo legale e della quale non era stato tenuto conto, ha portato alla luce una semi infermità di mente. Ciò ha convinto laa ridurre lae condannarlo a 4 anni di reclusione. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia Corte

La Repubblica

...alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze che ha competenza distrettuale ed esercita la sua giurisdizione sul territorio corrispondente al Distretto didi ...... ma anche per quelli informatici e di. Eppure a fronte di questo sovraccarico " che ... Il presidente dellad'Appello Ines Marini con il presidente della Regione Luca Zaia avevano ...Aveva convinto un 14enne di Bologna a un rapporto sessuale virtuale via chat e, all'insaputa del suo giovane interlocutore, aveva registrato tutto il filmato per poi diffonderlo. In primo grado un 27e ...Il veterano delle MMA è stato accusato negli ultimi giorni per aver commesso vari reati su minori Travis Fulton è un autentico veterano delle arti marziali miste e degli sport da combattimento, essend ...