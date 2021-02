**Pd: rottura dem in Toscana, zingarettiani fuori da segreteria** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Che succede nel Pd toscano? E’ di ieri sera la notizia della rottura nella gestione unitaria dem nella regione. Lo strappo dopo la decisione della segretaria Simona Bonafè, vicina a Base Riformista, di sostituire il suo vice, Valerio Fabiani, zingarettiano. La certificazione di uno scontro che andava avanti da tempo. Dal sistema di alleanze in vista delle amministrative fino alle recenti tensioni per l’eventuale candidatura di Giuseppe Conte alle suppletive a Siena. Uno scontro ‘locale’ che anticipa quello nazionale? “Questo non lo deve chiedere a me, ma a chi chiede che si faccia un congresso come la segretaria Bonafè”, dice Fabiani all’Adnkronos. Ma ieri cosa è successo? “La segretaria ha annunciato la nuova segreteria di cui io non facevo più parte e a fronte di questa decisione tutti coloro che hanno sostenuto Zingaretti al congresso ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Che succede nel Pd toscano? E’ di ieri sera la notizia dellanella gestione unitaria dem nella regione. Lo strappo dopo la decisione della segretaria Simona Bonafè, vicina a Base Riformista, di sostituire il suo vice, Valerio Fabiani, zingarettiano. La certificazione di uno scontro che andava avanti da tempo. Dal sistema di alleanze in vista delle amministrative fino alle recenti tensioni per l’eventuale candidatura di Giuseppe Conte alle suppletive a Siena. Uno scontro ‘locale’ che anticipa quello nazionale? “Questo non lo deve chiedere a me, ma a chi chiede che si faccia un congresso come la segretaria Bonafè”, dice Fabiani all’Adnkronos. Ma ieri cosa è successo? “La segretaria ha annunciato la nuova segreteria di cui io non facevo più parte e a fronte di questa decisione tutti coloro che hanno sostenuto Zingaretti al congresso ...

