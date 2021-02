Patrick Zaki | il consiglio comunale di Genova nega la cittadinanza La mozione bocciata dal centrodestra | a favore centrosinistra e M5s

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ildilaonoraria a, il ricercatore egiziano studente dell’università di Bologna in carcere in Egitto da oltre un anno con l’accusa di propaganda per fini terroristici. Seguendo l’esempio di altre città italiane come Bologna, Milano, Napoli e Bari, unapresentata dalla lista Crivello () chiedeva algenovese “una forte presa di posizione politica” e la “concessione dellaonoraria” per, vittima, secondo i proponenti, di una chiara “violazione dei diritti della persona“. Laè stata: ...

raffaellapaita : È grave che il consiglio comunale di #Genova abbia negato la cittadinanza onoraria a Patrick #Zaki, detenuto ingius… - repubblica : A Patrick Zaki la cittadinanza onoraria del Comune di Procida - LiaQuartapelle : Lunedì alle 1330 con @nomfup e @riccardomagi in piazza del Parlamento riceveremo dall’associazione @Station2To le f… - SiculoAnarkiko : Fascisti carogne tornate nelle fogne. #PatrickZaki, il consiglio comunale di Genova nega la cittadinanza. La mozion… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Patrick Zaki, il consiglio comunale di Genova nega la cittadinanza. La mozione bocciata dal centrodestra, a favore cen… -

"Come presidente del Consiglio comunale di Bogliasco ho predisposto che venga inserito all'ordine del giorno la concessione della cittadinanza onoraria a ...