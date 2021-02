Parma, la promessa di Krause: “Stadio Tardini rinnovato a prescindere dall’esito di questa stagione” (Di martedì 23 febbraio 2021) Nella scorse ore, presso il Municipio di Parma, si è tenuto un incontro tra il presidente del Parma Kyle Krause e il vicesindaco Marco Bosi. Tema del faccia a faccia è stato il rinnovamento dello Stadio Ennio Tardini, punto cardine del progetto del patron statunitense, nonché casa della squadra ducale. Attraverso il sito dei crociati è possibile scoprire meglio quanto è stato discusso tra le parti con tanto di promessa da parte del numero uno del club.Parma, la promessa di Krause per il Tardinicaption id="attachment 1055339" align="alignnone" width="808" Parma Krause (getty images)/caption"Siamo una squadra che ha come radici la passione e la resilienza. Stiamo affrontando delle ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Nella scorse ore, presso il Municipio di, si è tenuto un incontro tra il presidente delKylee il vicesindaco Marco Bosi. Tema del faccia a faccia è stato il rinnovamento delloEnnio, punto cardine del progetto del patron statunitense, nonché casa della squadra ducale. Attraverso il sito dei crociati è possibile scoprire meglio quanto è stato discusso tra le parti con tanto dida parte del numero uno del club., ladiper ilcaption id="attachment 1055339" align="alignnone" width="808"(getty images)/caption"Siamo una squadra che ha come radici la passione e la resilienza. Stiamo affrontando delle ...

