Parallelozero lancia il premio fotografico dedicato al tema della sostenibilità

(Di martedì 23 febbraio 2021) NAPOLI – Parallelozero, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell’editoria e del corporate, lancia la seconda edizione dell’Italian Sustainability Photo Award, realizzato in collaborazione con Pimco, tra le principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo, in veste di main sponsor del concorso.

Ultime Notizie dalla rete : Parallelozero lancia

Advisoronline

, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell'editoria e del corporate,la seconda edizione dell'Italian ...... stand H21-N03 L'Ente del turismo della Malesia in collaborazione con Fiera Milanoil nuovo ... realizzata in collaborazione con l'agenzia fotograficaQUANDO: tutti i giorni DOVE: ...Parallelozero, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell'editoria e del corporate, lancia la seconda edizione ...