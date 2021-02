(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La “” ha dedicato leche indosseranno i giocatori della squadra che parteciperà al campionato maschile di serie C a uno dei luoghi simbolo del quartiere, ovvero la– Santuario intitolata a Maria SS. Della Neve, la più antica della zona vesuviana (la sua origine risale al XIII secolo) e la chiesa più ricca di opere d’arte, lungo l’itinerario imperiale, dopo il Santuario di Madonna dell’Arco. Questo luogo di culto, dedicatoMadonna della Neve, che dal 1788 è stata proclamata Protettrice di, è un importante punto di riferimento per tutto il quartiere della periferia orientale di Napoli, un luogo difficile e con scarso accesso ai servizi. Oltre alle attività ...

TeleradioNews : Napoli. Ponticelli: la squadra di Pallavolo indosserà maglie con il simbolo della basilica - Il_Mezzogiorno : Pallavolo Ponticelli: le nuove maglie dedicate alla Basilica – Santuario di Maria SS. Della Neve - TeleradioNews : Napoli. Ponticelli: la squadra di Pallavolo indosserà maglie con il simbolo della basilica - - TeleradioNews : Napoli. Ponticelli: Squadra di Pallavolo indosserà maglie con il simbolo della basilica - TeleradioNews : Napoli. Ponticelli: Squadra di Pallavolo indosserà maglie con il simbolo della basilica - -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Ponticelli

ROMA on line

Napoli . La '' ha dedicato le maglie che indosseranno i giocatori della squadra che parteciperà al campionato maschile di serie C a uno dei luoghi simbolo del quartiere, ovvero la ...In campo con un simbolo del proprio quartiere. I giocatori della squadra '' - che parteciperà al campionato maschile di serie C - hanno scelto una maglia che esprime il forte legame verso il quartiere che li accoglie. L'iniziativa è dell'associazione ...Napoli – La “Pallavolo Ponticelli” ha dedicato le maglie che indosseranno i giocatori della squadra che parteciperà al campionato maschile di serie C a uno dei luoghi simbolo del quartiere Ponticelli, ...In campo con un simbolo del proprio quartiere. I giocatori della squadra «Pallavolo Ponticelli» - che parteciperà al campionato maschile di serie C - hanno scelto una maglia ...