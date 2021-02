Palestre, cinema e ristoranti di sera: il governo decide. Lo scenario dal 6 marzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Meno di due settimane alla scadenza del DPCM con il quale il governo Conte ha prolungato la chiusura di Palestre, cinema, piscine e teatri. Dodici giorni in cui spetterà ora al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi dettare le linee delle nuove norme e disposizioni anti contagio. Per ora nessuna indiscrezione ma dentro il governo sono molte le pressioni per una riapertura. Molto dipenderà dall’andamento della curva di queste settimane e fondamentale sarà il parere degli esperti. Per ora nessuna apertura sugli spostamenti. “Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute -chiarisce il governo nell’ultimo Dpcm di due giorni fa – Gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Meno di due settimane alla scadenza del DPCM con il quale ilConte ha prolungato la chiusura di, piscine e teatri. Dodici giorni in cui spetterà ora al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi dettare le linee delle nuove norme e disposizioni anti contagio. Per ora nessuna indiscrezione ma dentro ilsono molte le pressioni per una riapertura. Molto dipenderà dall’andamento della curva di queste settimane e fondamentale sarà il parere degli esperti. Per ora nessuna apertura sugli spostamenti. “Fino al 272021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute -chiarisce ilnell’ultimo Dpcm di due giorni fa – Gli ...

