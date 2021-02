Palermo, un'ordinanza vietava calcetto e basket perché troppo rumorosi: l'oratorio vince in tribunale - I giudici: 'Valore costituzionale' (Di martedì 23 febbraio 2021) Da più di un anno all'oratorio della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù (Palermo) non si può giocare a pallone per via di un'ordinanza del tribunale civile che, accogliendo il ricorso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) Da più di un anno all'della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù () non si può giocare a pallone per via di un'delcivile che, accogliendo il ricorso di ...

siciliafeed : Coronavirus, 2 zone rosse in provincia di Palermo: lockdown a San Cipirello e San Giuseppe Jato, ordinanza di Musum… - orizzontescuola : Palermo, due Comuni in zona rossa fino all’11 marzo: scuole di ogni ordine e grado chiuse. Ordinanza - lifestyleblogit : Zona rossa in provincia Palermo, l'ordinanza: ecco dove - - Adnkronos : ++#Zonarossa in provincia #Palermo, l'ordinanza: ecco dove++ - fisco24_info : Zona rossa in provincia Palermo, l'ordinanza: ecco dove: Restrizioni per due comuni da giovedì 25 febbraio all'11 m… -