Pagelle Lazio Bayern Monaco | Patric e Musacchio da horror | Sané imprendibile – VOTI

(Di martedì 23 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021. TOP: Musiala,FLOP:: Reina 6;4.5 (53? Hoedt 5.5), Acerbi 5,4 (31? Lulic 6); Lazzari 6, Milinkovic 6 (80? Cataldi ng), Leiva 5.5 (53? Escalante 5.5), Luis Alberto 5.5 (80? Akpa Akpro ng), Marusic 5.5; Correa 6.5, Immobile 5.Neuer 6; Süle 6.5, Boateng 5.5, ...

CalcioWeb : #lazioBayernMonaco 1-4, le pagelle di @CalcioWeb: dominio della squadra tedesca - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Lazio - Musacchio e Patric, festival degli orrori. Non si salva nessuno - sportface2016 : #LazioBayern 1-4 | Tabellino e pagelle #UCL - infoitsport : Lazio-Sampdoria 1-0, le pagelle: Luis Alberto il migliore, Keita non si fa rimpiangere - Dalla_SerieA : Lazio-Samp, le pagelle: Luis Alberto 7,5, Ramirez 5 - -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lazio

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di Champions League 2020/21:Bayern ...Ledi- Bayern Monaco 0 - 3: Musacchio e Patric disastrosi, Lewandowski sentenza All'Olimpico i biancocelesti concludono il primo tempo con uno svantaggio pesante. Per i bavaresi in gol ...Lazio-Bayern Monaco: pagelle, voti e tabellino dell'andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2020-21 ...Lazio-Bayern Monaco, le pagelle di CalcioWeb. Tutto facile per i tedeschi che possono quasi considerarsi ai quarti di finale ...