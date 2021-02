OverActive Media va avanti con Populous per la costruzione della nuova sede da $500M

(Di martedì 23 febbraio 2021) Gli esports in Canada stanno sempre più diventando popolari e ogni giorno guadagnano qualche seguace in più, soprattutto tra i giovanissimi. Proprio per questo anche gli investimenti non stanno mancando. L’ultimo in ordine cronologico è stato annunciato oggi. Si trattadidisegnata dallo studio di design Populus godente di fama internazionale. I lavori dovrebbero partire al più presto e il completamento è datato 2025. Questo progetto sarà la primadedicata allo sport o all’intrattenimento che verrà costruita a Toronto dall’ormai lontano 2007 quando venne completato il BMO Field. Il nuovo spazio sorgerà nel cuore dello storico CNE Grounds occupando una area di quattro acri a nord di ...

