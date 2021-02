Osio Sotto, l’assessore Bonanomi: “Bilancio solido, ecco le nuove opere pubbliche” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire”. l’assessore al Bilancio del Comune di Osio Sotto, Moira Bonanomi, cita questa celebre frase dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy per spiegare la filosofia che ha guidato la stesura del Bilancio di previsione e il piano delle opere pubbliche 2021. “L’impostazione – specifica l’assessore – punta su una visione ad ampio respiro, una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e priorità da porre al centro dell’attenzione. L’anno appena trascorso ma anche quello che stiamo vivendo sono caratterizzati da un contesto particolarmente difficile sia dal punto di vista sociale sia economico. Alle situazioni di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire”.aldel Comune di, Moira, cita questa celebre frase dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy per spiegare la filosofia che ha guidato la stesura deldi previsione e il piano delle2021. “L’impostazione – specifica– punta su una visione ad ampio respiro, una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e priorità da porre al centro dell’attenzione. L’anno appena trascorso ma anche quello che stiamo vivendo sono caratterizzati da un contesto particolarmente difficile sia dal punto di vista sociale sia economico. Alle situazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Osio Sotto Bivacchi, degrado e prostituzione: sgomberato l'ex cinema Maxime a Osio Sotto Da tempo l'ex cinema Maxime, a Osio Sotto, non ospita più proiezioni di film. Bensì, assai di frequente, è servito come rifugio per persone senza fissa dimora o per individui di nazionalità brasiliana dediti alla prostituzione.

Osio Sotto, Covid sotto controllo nelle scuole: gli alunni tornano in classe Dal 17 al 22 febbraio torneranno sui banchi di scuola gli alunni delle cinque classi delle elementari di Osio Sotto dopo aver trascorso un periodo a casa di quarantena. Lo afferma il vicesindaco Fabio Paganini che tranquillizza i genitori e la popolazione. "La situazione è sempre stata sotto controllo ...

Sgomberato l’ex cinema Maxime Osio Sotto, ora barriere contro gli abusivi I militari della Compagnia di Treviglio hanno effettuato nella mattinata di giovedì 18 febbraio lo sgombero dell’edificio dell’ex cinema Maxime al confine tra i comuni di Verdellino (BG) ed Osio Sotto ...

Da tempo l'ex cinema Maxime, a Osio Sotto, non ospita più proiezioni di film. Bensì, assai di frequente, è servito come rifugio per persone senza fissa dimora o per individui di nazionalità brasiliana dediti alla prostituzione. Dal 17 al 22 febbraio torneranno sui banchi di scuola gli alunni delle cinque classi delle elementari di Osio Sotto dopo aver trascorso un periodo a casa di quarantena. Lo afferma il vicesindaco Fabio Paganini che tranquillizza i genitori e la popolazione. "La situazione è sempre stata sotto controllo ... I militari della Compagnia di Treviglio hanno effettuato nella mattinata di giovedì 18 febbraio lo sgombero dell'edificio dell'ex cinema Maxime al confine tra i comuni di Verdellino (BG) ed Osio Sotto ...