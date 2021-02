Osimhen salta il Granada, ecco quando può rientrare (Di martedì 23 febbraio 2021) Victor Osimhen è stato dimesso ieri dall'ospedale di Bergamo, diretto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport: ' È da escludere, in ogni modo, che l'attaccante possa essere disponibile per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma al Diego Maradona giovedì ... Leggi su 100x100napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Victorè stato dimesso ieri dall'ospedale di Bergamo, diretto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.quanto scrive La Gazzetta dello Sport: ' È da escludere, in ogni modo, che l'attaccante possa essere disponibile per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma al Diego Maradona giovedì ...

