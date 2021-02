Ora, finalmente, sappiamo a quali dati personali ha accesso Gmail (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo due mesi è successo. Google ha finalmente divulgato le etichette che Apple aveva chiesto per sbloccare gli aggiornamenti su alcune delle proprie applicazioni, tra queste – da qualche giorno – ci sono YouTube e Gmail. Big G, dunque, ha finalmente condiviso con gli utenti i dati personali su Gmail ai quali ha accesso: un passo in avanti rilevante per quanto riguarda la privacy. L’obiettivo di Apple a inizio anno è stato proprio quello di fornire una esperienza più consapevole ai propri utenti dal punto di vista dei dati personali: per questo motivo ha chiesto a tutti i proprietari di app nel suo Apple Store di rendere noti i dati personali a cui hanno accesso quando ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo due mesi è successo. Google hadivulgato le etichette che Apple aveva chiesto per sbloccare gli aggiornamenti su alcune delle proprie applicazioni, tra queste – da qualche giorno – ci sono YouTube e. Big G, dunque, hacondiviso con gli utenti isuaiha: un passo in avanti rilevante per quanto riguarda la privacy. L’obiettivo di Apple a inizio anno è stato proprio quello di fornire una esperienza più consapevole ai propri utenti dal punto di vista dei: per questo motivo ha chiesto a tutti i proprietari di app nel suo Apple Store di rendere noti ia cui hannoquando ...

