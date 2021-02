Omceo Roma, Patrizi: intesa su medici ottima cosa, ma attenzione necessaria (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – “La soddisfazione per l’intesa c’e’ ma questa non e’ una campagna antinfluenzale, c’e’ bisogno di piu’ attenzione”. Cosi’ Cristina Patrizi, medico e segretario dell’Ordine dei medici di Roma, interpellata dalla Dire a proposito dell’intesa tra governo e le sigle sindacali dei medici di famiglia per coinvolgerli nella campagna vaccinale anti-Covid. “Questa e’ un’intesa a beneficio dei cittadini e di una campagna di sanita’ pubblica che e’ sempre piu’ urgente definire al meglio, quindi siamo contenti di essere arrivati all’intesa. Ora molta attenzione la dedicheremo ai profili organizzativi e alle singole gestioni regionali della campagna vaccinale, perche’ la nostra preoccupazione e’ che siano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)– “La soddisfazione per l’c’e’ ma questa non e’ una campagna antinfluenzale, c’e’ bisogno di piu’”. Cosi’ Cristina, medico e segretario dell’Ordine deidi, interpellata dalla Dire a proposito dell’tra governo e le sigle sindacali deidi famiglia per coinvolgerli nella campagna vaccinale anti-Covid. “Questa e’ un’a beneficio dei cittadini e di una campagna di sanita’ pubblica che e’ sempre piu’ urgente definire al meglio, quindi siamo contenti di essere arrivati all’. Ora moltala dedicheremo ai profili organizzativi e alle singole gestioni regionali della campagna vaccinale, perche’ la nostra preoccupazione e’ che siano ...

