Nuovo Dpcm | Draghi riunisce ministri ed esperti alle 19 | gli scenari

(Di martedì 23 febbraio 2021) Basta con le misure annunciate due giorni prima della loro entrata in vigore. Il governo di Mario, dopo la bufera per lo stop in extremis agli impianti di sci, vuole cambiare passo....

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - GarboeK : RT @VujaBoskov: quando tifosi contesta vecchio allenatore e arriva nuovo allenatore che fa stesso schema, tifosi ha problema che non sa più… - repubblica : Nuovo Dpcm: vertice tra Draghi, ministri e Cts su Covid e vaccini: Parteciperanno Maria Stella Gelmini e Roberto Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

È stato convocato per le 19 di martedì 23 febbraio il vertice tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Cts in cui si discuteranno le misure da inserire all'interno del prossimodel governo , che dovrà entrare in vigore a partire dal prossimo 6 marzo. In particolare verranno analizzate le varie contromisure da adottare per contrastare la diffusione delle varianti del ...Il governo accelera sulcon le norme anti - Covid in vista della scadenza, fissata per il 5 marzo dell'ultimo provvedimento approvato dal precedente esecutivo. Il premier Mario Draghi ha convocato per le 19 di ...Il governo accelera sul nuovo dpcm con le norme anti contagio da Covid. A quanto l'Ansa da più fonti di governo è prevista una riunione del ...Il secondo consiglio dei ministri del governo Draghi ha varato in data 22 febbraio 2021, il I Decreto legge sull' ...