Nuovo decreto legge, spostamenti e visite ad amici e parenti: cosa si può fare e cosa no (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. E non solo. Vediamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa non si può fare. Il divieto di spostamento tra le Regioni, anche gialle, è prorogato fino al 27 marzo. Sono però L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - LegaSalvini : NUOVO DECRETO COVID, RISTORANTI APERTI DI SERA: RICHIESTA SINDACI - Italia_Notizie : Nuovo decreto di Draghi, spostamenti e seconde case: le regole - Keynesblog : RT @aledamato1: Come Draghi smentisce Salvini con il primo decreto su Covid-19 (e fa come Conte) -