Nuovo decreto Draghi: tutte le regole sugli spostamenti (Di martedì 23 febbraio 2021) Cristina Martelli E’ arrivato il tanto atteso Nuovo decreto-legge, con cui il neo premier Draghi, in accordo con la maggioranza, tenta di arginare la risalita, seppur lenta, dei contagi Covid in Italia. L’evolversi della situazione epidemiologica non lascia grandi spazi di ottimismo per ora, anzi: fotografa un quadro diverso, con un aumento di positivi tra categorie prima nettamente più risparmiate dal virus, in particolare under 40, ragazzi e bambini. Mentre si riduce il contagio tra gli anziani, anche grazie alla vaccinazione che, anche questa lenta, ferma comunque la diffusione del virus. Misure anti-Covid Di fronte alla corsa del virus, e alla crescente preoccupazione per la variante inglese, in base alle ultime ordinanze del ministro della Salute Speranza del 13 e del 20 febbraio, l’Italia è così divisa: zona ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Cristina Martelli E’ arrivato il tanto atteso-legge, con cui il neo premier, in accordo con la maggioranza, tenta di arginare la risalita, seppur lenta, dei contagi Covid in Italia. L’evolversi della situazione epidemiologica non lascia grandi spazi di ottimismo per ora, anzi: fotografa un quadro diverso, con un aumento di positivi tra categorie prima nettamente più risparmiate dal virus, in particolare under 40, ragazzi e bambini. Mentre si riduce il contagio tra gli anziani, anche grazie alla vaccinazione che, anche questa lenta, ferma comunque la diffusione del virus. Misure anti-Covid Di fronte alla corsa del virus, e alla crescente preoccupazione per la variante inglese, in base alle ultime ordinanze del ministro della Salute Speranza del 13 e del 20 febbraio, l’Italia è così divisa: zona ...

Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - LegaSalvini : NUOVO DECRETO COVID, RISTORANTI APERTI DI SERA: RICHIESTA SINDACI - silvanss3r : @beppe_grillo CONTINUANO GLI SBARCHI , clandestini IN GIRO PER LE STRADE SENZA MASCHERINE , FANNO QUELLO CHE VOGLIO… - silvanss3r : @beppe_grillo CONTINUANO GLI SBARCHI , clandestini IN GIRO PER LE STRADE SENZA MASCHERINE , FANNO QUELLO CHE VOGLIO… -