Nuove zone arancioni in Lombardia, la stretta per fermare l’avanzare della pandemia (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo un anno dal primo caso di Covid-19, l’Italia si trova ancora a fare i conti con il dilagare costante della pandemia. Nonostante le misure adottate nel nostro Paese per far fronte a questa emergenza sanitaria, in molte zone il numero dei contagi è in aumento, soprattutto a causa del diffondersi delle varianti da quella inglese a quella brasiliana. In queste ore in Lombardia sono state istituite diverse zone arancioni. In questi comuni dunque andranno rispettate Nuove regole più rigide rispetto alla zona gialla. Tutto questo servirà per ridurre la circolazione del virus e per evitare che gli ospedali arrivino al collasso. Leggi anche –> Covid Emilia Romagna picco di casi nel Bolognese, Bonaccini: «Pronti alla zona rossa dove serve» Lombardia ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo un anno dal primo caso di Covid-19, l’Italia si trova ancora a fare i conti con il dilagare costante. Nonostante le misure adottate nel nostro Paese per far fronte a questa emergenza sanitaria, in molteil numero dei contagi è in aumento, soprattutto a causa del diffondersi delle varianti da quella inglese a quella brasiliana. In queste ore insono state istituite diverse. In questi comuni dunque andranno rispettateregole più rigide rispetto alla zona gialla. Tutto questo servirà per ridurre la circolazione del virus e per evitare che gli ospedali arrivino al collasso. Leggi anche –> Covid Emilia Romagna picco di casi nel Bolognese, Bonaccini: «Pronti alla zona rossa dove serve»...

VanityFairIt : Le divisioni per colori delle regioni restano. Il governo non cambia il metodo, ma è pronto a cambiare i parametri.… - CarloUlivi : Sto cazzi la Gelmini, questa SI che opera cambiamenti? Ha i pennarelli con la punta fine. Notate la differenza col… - 539th : Nuove misure per la provincia di Brescia e zone limitrofe di quelle di Bergamo e Cremona. - IIIMunicipioRM : Montesacro “pedala” verso la ciclovia delle Valli: ecco i nuovi percorsi di Talenti e Prati Fiscali - marco__lecce : @Bea_Mary84 @LaskaJuventus Ovvio, ma visto come sono organizzate le nuove zone rosse/arancioni/gialle. Vi ricordate… -