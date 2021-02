Nuove date su disponibilità PS5 nel Regno Unito | marzo mese cruciale

Leggi su optimagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sonoinformazioni che dobbiamo valutare attentamente in queste ore, per quanto riguarda laPS5 in Europa. Occorre premettere che le informazioni raccolte oggi 23 febbraio riguardino prevalentemente il, considerando che nelle prossime settimane sono previste 15.000 unità aggiuntive. In questo modo, dunque, si darà finalmente respiro alle scorte con l’incremento più significativo di questi mesi. Un buon segnale, per forza di cose, anche qui in Italia. Le ultime notizie sullaPS5 all’estero Al di là delle comunicazioni ufficiali che ci arrivano dall’Italia, come quella della scorsa settimana direttamente da GameStop, occorre dare uno sguardo anche alla situazione in Paesi non così distanti dal nostro. Solo contestualizzando il discorso della ...