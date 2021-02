Nuova Zelanda, attivano la lavatrice col bambino dentro: il piccolo muore (Di martedì 23 febbraio 2021) . La tragedia è avvenuta venerdì 19 febbraio a Christchurch, in Nuova Zelanda. Pare che la lavatrice fosse accesa al momento del terribile incidente che comunque al momento non viene trattato come sospetto dalla polizia. La vittima avrebbe meno di 5 anni. Tragedia in Nuova Zelanda. Secondo quanto riferito dai media locali, un bambino è morto dopo essere stato trovato in una lavatrice che pare fosse accesa al momento del terribile incidente. “Il bambino in età prescolare è stato trovato moribondo in una lavatrice a caricamento frontale”, riferisce Stuff.co.nz. Un portavoce ha detto che le autorità sono state informate di un incidente in un sobborgo di Hoon Hay, Christchurch, intorno alle 17:00 (ora locale) di venerdì. “Un ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) . La tragedia è avvenuta venerdì 19 febbraio a Christchurch, in. Pare che lafosse accesa al momento del terribile incidente che comunque al momento non viene trattato come sospetto dalla polizia. La vittima avrebbe meno di 5 anni. Tragedia in. Secondo quanto riferito dai media locali, unè morto dopo essere stato trovato in unache pare fosse accesa al momento del terribile incidente. “Ilin età prescolare è stato trovato moribondo in unaa caricamento frontale”, riferisce Stuff.co.nz. Un portavoce ha detto che le autorità sono state informate di un incidente in un sobborgo di Hoon Hay, Christchurch, intorno alle 17:00 (ora locale) di venerdì. “Un ...

