Nuova avventura per Sol Perez: l’ex di Lautaro condurrà Masterchef Argentina (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuova avventura per Sol Perez, modella Argentina ed ex fiamma dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Come comunicato dalla stessa influencer, infatti, la Perez condurrà la prossima edizione di Masterchef Argentina, noto concorso televisivo per cuochi amatoriali. Ecco il suo post:caption id="attachment 103751" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLnD5vkH5QK/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 23 febbraio 2021)per Sol, modellaed ex fiamma dell'attaccante dell'InterMartinez. Come comunicato dalla stessa influencer, infatti, lala prossima edizione di, noto concorso televisivo per cuochi amatoriali. Ecco il suo post:caption id="attachment 103751" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLnD5vkH5QK/" Golssip.

