“Non potevo ricevere notizia peggiore. Abbiamo sognato insieme”: il dolore di Andrea Iannone (Di martedì 23 febbraio 2021) Il motociclista Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez, nelle scorse ore ha sfogato tutto il suo dolore sul suo profilo Instagram per la morte del team manager Fausto Gresini che all’età di 60 anni non è riuscito a sconfiggere il Covid dopo una lotta durata due mesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Iannone (@AndreaIannone) “Non potevo ricevere notizia peggiore, Abbiamo lavorato e sognato insieme, ti porterò sempre nel cuore Fausto“, ha scritto Iannone sul social network. I fan dello sportivo hanno scritto: “Ciao campione”, “Riposa in ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il motociclista, ex fidanzato di Belen Rodriguez, nelle scorse ore ha sfogato tutto il suosul suo profilo Instagram per la morte del team manager Fausto Gresini che all’età di 60 anni non è riuscito a sconfiggere il Covid dopo una lotta durata due mesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Nonlavorato e, ti porterò sempre nel cuore Fausto“, ha scrittosul social network. I fan dello sportivo hanno scritto: “Ciao campione”, “Riposa in ...

