“Non ho parole, come ha potuto…”. GF Vip, Rosalinda Cannavò tuona in diretta. Sarà una settimana di guerra nella casa (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello protagonista assoluta della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, sempre più favorita per la vittoria finale, ha rotto indugi e equilibri. Prima la dichiarazione a Rosalinda Cannavò, poi il tradimento con la nomination. Scendendo nel dettaglio, Dayane ha confessato che vorrebbe esprimere i suoi sentimenti, ma non sa bene come fare. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”. La Mello ha poi, chiaramente, confermato tutto e ha avuto immediatamente un confronto con la Cannavò, la quale ha ammesso di non essersi accorta di questo sentimento forte. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello protagonista assoluta della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, sempre più favorita per la vittoria finale, ha rotto indugi e equilibri. Prima la dichiarazione a, poi il tradimento con la nomination. Scendendo nel dettaglio, Dayane ha confessato che vorrebbe esprimere i suoi sentimenti, ma non sa benefare. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”. La Mello ha poi, chiaramente, confermato tutto e ha avuto immediatamente un confronto con la, la quale ha ammesso di non essersi accorta di questo sentimento forte. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con ...

