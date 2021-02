“Non è colpa tua”, il nuovo singolo del cantautore sannita Gavio (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da giovedì 25 febbraio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Non è colpa tua” (Artist First) il nuovo singolo di Gavio, giovane cantautore beneventano, cresciuto nell’ambiente musicale sannita, che dal suo home studio è arrivato ad ottenere grandi soddisfazioni con la vittoria della XXVII edizione di “Musicultura” e la partecipazione ad “AmaSanremo” tra i 20 semifinalisti, in diretta su Rai1. “Non è colpa tua” mette in evidenza una svolta intimistica, sia dal punto di vista musicale che testuale. L’arrangiamento, curato da Gavio con Daniele Franzese, produttore dell’ultimo singolo di Clementino, è un continuo crescendo strumentale che attinge a piene mani dalle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da giovedì 25 febbraio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Non ètua” (Artist First) ildi, giovanebeneventano, cresciuto nell’ambiente musicale, che dal suo home studio è arrivato ad ottenere grandi soddisfazioni con la vittoria della XXVII edizione di “Musicultura” e la partecipazione ad “AmaSanremo” tra i 20 semifinalisti, in diretta su Rai1. “Non ètua” mette in evidenza una svolta intimistica, sia dal punto di vista musicale che testuale. L’arrangiamento, curato dacon Daniele Franzese, produttore dell’ultimodi Clementino, è un continuo crescendo strumentale che attinge a piene mani dalle ...

“Non è colpa tua”, il nuovo singolo del cantautore sannita Gavio Benevento – Da giovedì 25 febbraio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Non è colpa tua” (Artist First) il nuovo singolo di Gavio, giovane cantautore beneventano, ...

