“Non avremmo mai voluto dare una notizia del genere”. Storie Italiane, Eleonora Daniele visibilmente scossa: cosa è successo (Di martedì 23 febbraio 2021) visibilmente sconvolta Eleonora Daniele. E non poteva non parlare del terribile attentato che ieri in Congo è costato la vita a due italiani, l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, la Daniele nella puntata di Storie Italiane di martedì 23 febbraio 2021. Sul finire della prima parte la conduttrice, aprendo un collegamento, ha dichiarato: “Non avremmo mai voluto dare una notizia del genere. Quello di ieri è stato purtroppo un terribile attentato”. “E’ un grave lutto per tutta la diplomazia italiana” ha aggiunto subito dopo, dando la parola al corrispondente Rai in collegamento da Nairobi. Un altro tema trattato nella puntata di Storie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)sconvolta. E non poteva non parlare del terribile attentato che ieri in Congo è costato la vita a due italiani, l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, lanella puntata didi martedì 23 febbraio 2021. Sul finire della prima parte la conduttrice, aprendo un collegamento, ha dichiarato: “Nonmaiunadel. Quello di ieri è stato purtroppo un terribile attentato”. “E’ un grave lutto per tutta la diplomazia italiana” ha aggiunto subito dopo, dando la parola al corrispondente Rai in collegamento da Nairobi. Un altro tema trattato nella puntata di...

carlosibilia : Dal Congo arriva la tragica notizia dell’uccisione dell’ambasciatore Attanasio e di un Carabiniere della sua scorta… - rtl1025 : ?? 'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid,… - diMartedi : #Crisanti su #covid19: 'Se non ci fosse stata trasmissione a ottobre oggi non avremmo le varianti. Chi ha preso le… - lumma91 : RT @bayxreche: Se una non fosse stata repressa avremmo avuto un glow up pazzesco e il finale che ci meritavamo per questa storia che dura d… - imdesyy_ : RT @Nayt1ne: vorrei che queste realtà che lavorano con la creatività dei ragazzi trovassero degli artisti più uniti e consapevoli. se fossi… -