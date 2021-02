No, nel 2009 Berlusconi non ha rivolto a Meloni un insulto sessista (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi durante un congresso dell’allora partito di centro destra Popolo della Libertà (attivo dal 2009 al 2013). Berlusconi è immortalato mentre chiama vicino a sé le politiche Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Stefania Prestigiacomo e Giorgia Meloni. Il video è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «AAAH CHE BEI TEMPI QUANDO GOVERNAVANO I COMPETENTI E TUTTO ANDAVA LISCIO COME L’OLIO. Berlusconi ALLA Meloni: “DOV’È LA ZOCCOL@..». Secondo l’autore del contenuto oggetto della nostra verifica Berlusconi avrebbe quindi identificato Giorgia Meloni con un insulto ... Leggi su facta.news (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra il presidente di Forza Italia Silviodurante un congresso dell’allora partito di centro destra Popolo della Libertà (attivo dalal 2013).è immortalato mentre chiama vicino a sé le politiche Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Stefania Prestigiacomo e Giorgia. Il video è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «AAAH CHE BEI TEMPI QUANDO GOVERNAVANO I COMPETENTI E TUTTO ANDAVA LISCIO COME L’OLIO.ALLA: “DOV’È LA ZOCCOL@..». Secondo l’autore del contenuto oggetto della nostra verificaavrebbe quindi identificato Giorgiacon un...

