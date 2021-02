Nissan Qashqai - La Premiere Edition in Italia con prezzi a partire da 33.870 euro (Di martedì 23 febbraio 2021) La Nissan ha aperto in Italia gli ordini della nuova Qashqai nella versione speciale Premiere Edition. Disponibile in tutti gli showroom e online, si tratta di una serie speciale destinata ai primi clienti della terza generazione della Suv nipponica: le consegne sono previste a partire dal mese di giugno, con prezzi a partire da 33.870 euro. Livrea bicolore, interni hi-tech. La Premiere Edition si contraddistingue sul piano estetico per la carrozzeria bicolore, che abbina le nuance grigio, bianco perla o l'inedita blu magentic al tetto nero con vetro panoramico. Su quest'ultimo, inoltre, spiccano delle barre longitudinali color argento opaco. La Suv adotta i gruppi ottici a Led e i cerchi di lega da ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Laha aperto ingli ordini della nuovanella versione speciale. Disponibile in tutti gli showroom e online, si tratta di una serie speciale destinata ai primi clienti della terza generazione della Suv nipponica: le consegne sono previste adal mese di giugno, conda 33.870. Livrea bicolore, interni hi-tech. Lasi contraddistingue sul piano estetico per la carrozzeria bicolore, che abbina le nuance grigio, bianco perla o l'inedita blu magentic al tetto nero con vetro panoramico. Su quest'ultimo, inoltre, spiccano delle barre longitudinali color argento opaco. La Suv adotta i gruppi ottici a Led e i cerchi di lega da ...

