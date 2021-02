Nicolas Cage ha chiesto una montagna di rettili per l'horror Willy's Wonderland (Di martedì 23 febbraio 2021) Nicolas Cage ha voluto nel suo nuovo film Willy's Wonderland molti rettili, visto il suo grande amore per questa tipologia di animali. Nicolas Cage è stato determinante nel garantire che nel suo nuovo film horror Willy's Wonderland ci fossero molti rettili, che sono i suoi animali preferiti, come hanno rivelato recentemente il regista Kevin Lewis e lo sceneggiatore GO Parsons. In un'intervista con Entertainment Weekly, il regista di Willy's Wonderland Kevin Lewis e lo sceneggiatore GO Parsons hanno parlato del processo di realizzazione del film insieme ad altri argomenti relativi alla pellicola horror con Nicolas Cage. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021)ha voluto nel suo nuovo film'smolti, visto il suo grande amore per questa tipologia di animali.è stato determinante nel garantire che nel suo nuovo film'sci fossero molti, che sono i suoi animali preferiti, come hanno rivelato recentemente il regista Kevin Lewis e lo sceneggiatore GO Parsons. In un'intervista con Entertainment Weekly, il regista di'sKevin Lewis e lo sceneggiatore GO Parsons hanno parlato del processo di realizzazione del film insieme ad altri argomenti relativi alla pellicolacon. ...

