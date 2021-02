New York torna al cinema: dal 5 marzo riaprono le sale della città (Di martedì 23 febbraio 2021) A un anno dalla chiusura, riaprono i cinema a New York. Una notizia quasi spiazzante per tutto ciò che ne deriva. In primis, rappresenta un tentativo di riappropriarsi della normalità, di cui tanto si sente la mancanza. In secondo luogo, però, spaventa l’idea che cinema e teatri, ambienti chiusi e circoscritti, possano tornare a ospitare intere platee. A tal proposito, bisogna specificare che non verranno riempite tutte le poltrone e che si dovrà indossare costantemente la mascherina. Insomma, un piccolo passo verso quello che era totalmente usuale, quasi scontato. Un film al cinema, quello che tanto volte abbiamo snobbato, come se ci fosse qualcosa di più divertente da fare. Oggi, invece, sembra essere quasi un miraggio. Come acqua nel deserto. New ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 febbraio 2021) A un anno dalla chiusura,a New. Una notizia quasi spiazzante per tutto ciò che ne deriva. In primis, rappresenta un tentativo di riappropriarsinormalità, di cui tanto si sente la mancanza. In secondo luogo, però, spaventa l’idea chee teatri, ambienti chiusi e circoscritti, possanore a ospitare intere platee. A tal proposito, bisogna specificare che non verranno riempite tutte le poltrone e che si dovrà indossare costantemente la mascherina. Insomma, un piccolo passo verso quello che era totalmente usuale, quasi scontato. Un film al, quello che tanto volte abbiamo snobbato, come se ci fosse qualcosa di più divertente da fare. Oggi, invece, sembra essere quasi un miraggio. Come acqua nel deserto. New ...

