Nembro | il fotografo che ha raccontato il dramma Covid | “Solo chi era qui può capire”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Tutte le persone che conoscevo erano chiuse in casa. Attraverso i miei scatti ho sentito il bisogno di raccontare cosa stava accadendo fuori”. Dadi matrimoni a fotoreporter il passo può essere breve, se a guidarti sono l’istinto, una buona dose di coraggio e l’amore per la tua comunità. Marco Quaranta ne è un po’ l’esempio. Nei giorni più bui del lockdown, munito di mascherina e macchina fotografica hacosa voleva dire essere un cittadino dia cavallo tra il marzo e l’aprile 2020: un’entità fragile, sospesa in balia degli eventi nel cluster più violento d’Europa, con 188 morti in due mesi. L’epicentro dell’epicentro: quella Valle Seriana dove si faticava persino a distinguere il confine tra la vita e la morte. Sono quasi 200 gli scatti in bianco e nero raccolti nel libro “Preghiera ...