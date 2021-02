Nel testo di Cuore Amaro di Gaia al Festival di Sanremo 2021 l’amore per sé (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel testo di Cuore Amaro di Gaia c’è l’amore per se stessa. Come ha dichiarato di recente la stessa artista, il Cuore Amaro di cui parla nel brano è il suo, in quanto si trattati una canzone dedicata a se stessa, un racconto autobiografico sul suo percorso, fatto di traguardi e di conquiste ma anche di errori. Nel testo di Cuore Amaro di Gaia ci sono errori da benedire ogni giorno perché sono quelli che le hanno insegnato a crescere e a temere meno la caduta. I suoi sogni hanno radici profonde che la ancorano al terreno e le consentono di essere particolarmente determinata nello svolgere tutto ciò che la porta verso la realizzazione, passo dopo passo. “Il mio Cuore ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Neldidic’èper se stessa. Come ha dichiarato di recente la stessa artista, ildi cui parla nel brano è il suo, in quanto si trattati una canzone dedicata a se stessa, un racconto autobiografico sul suo percorso, fatto di traguardi e di conquiste ma anche di errori. Neldidici sono errori da benedire ogni giorno perché sono quelli che le hanno insegnato a crescere e a temere meno la caduta. I suoi sogni hanno radici profonde che la ancorano al terreno e le consentono di essere particolarmente determinata nello svolgere tutto ciò che la porta verso la realizzazione, passo dopo passo. “Il mio...

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella per la Giornata Nazionale del personale #sanitario: “Riconoscenza del Paese ve… - skriswalker : nel testo di gio evan c'è letteralmente sta frase 'le prime cicatrici, gli amori mai finiti' MANCO IO ALLE ELEMENTARI mi spezzo - GUCCYBABY : Raga ma come si scrive una tesi? Come riscrivo le parti che mi occorrono dei documenti nella tesi? Come faccio a ca… - Occe64 : @doramengoni Non so se sia più bella dell'originale,di certo Marco ha restituito il significato profondo ela valenz… - salvyonce : RT @sorridicheese: il MBD che mi verrà nel sentire la canzone di Arisa... ho già il magone a leggere il testo e ad immaginarmi la melodia #… -