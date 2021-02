Nel 2020 per fatturato industria peggior risultato da 2009

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre l’Istat stima che ildell’, al netto dei fattori stagionali, aumenti dell’1%; nel quarto trimestre l’indice complessivo è cresciuto dello 0,8% rispetto a quello precedente. Anche gli ordinativi registrano a dicembre un incremento congiunturale (+1,7%) e nell’ultimo trimestre delaumentano del 2,6% rispetto a quello precedente. La dinamica congiunturale delè sintesi di una crescita del mercato interno (+2%) e di una contrazione di quello estero (-1%). Corretto per gli effetti di calendario, iltotale diminuisce in termini tendenziali dello 0,5%, con un incremento dell’1,7% sul mercato interno e un calo marcato su quello estero (-4,6%). In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi cresce del 7%, con aumenti su entrambi ...

ROMA, 23 FEB - A causa dell'emergenza sanitaria, il fatturato dell'industria nel 2020 registra un calo dell'11,5% rispetto al 2019 segnando il peggior risultato dal 2009. Lo rileva l'Istat. A dicembre ...