Nasce Festival dei libri diffuso Marino Sinibaldi | “Il libro ha resistito alla pandemia”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Torino, Roma e Bari - “Portici di Carta”, “Come” e “Lungomare di”. Tre città, tre grandi eventi culturali per una sempre più attenta e numerosa comunità di lettori che tornerà a riunirsi intornopassione per ile la lettura, anche a distanza. Dal 21 al 23 maggio prossimo, infatti, creeranno un ponte ideale che attraverserà il Paese grazielettura per dar vita a un vero e proprio, mantenendo sì la propria identità e i rispettivi palinsesti, ma unendo le rispettive forze per realizzare una programmazione condivisa con formule ibride tra digitale e presenziale, compatibilmente con l’andamento della crisi sanitaria. “Unspeciale checome tentativo di salvare qualcosa di ...

libricome : RT @Luciaritrovato: Nasce Festival libri diffuso, Torino-Roma e Bari insieme - Libri - ANSA @libricome @marinosinibaldi @RosaPolacco @Porti… - libricome : RT @AuditoriumPdM: “Prende il via un'inedita sinergia che vede insieme Torino con @PorticidiCarta, Roma con @libricome e Bari con #Lungomar… - iris_versari : RT @Luciaritrovato: Nasce Festival libri diffuso, Torino-Roma e Bari insieme - Libri - ANSA @libricome @marinosinibaldi @RosaPolacco @Porti… - voceditalia : Nasce il Festival dei libri diffuso, il ministro Franceschini applaude - RosaPolacco : RT @Luciaritrovato: Nasce Festival libri diffuso, Torino-Roma e Bari insieme - Libri - ANSA @libricome @marinosinibaldi @RosaPolacco @Porti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Festival

ANSA Nuova Europa

Nella terza serata delle cover del, Irama si cimenterà con nientepopodimeno di Cyrano di ... A volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto,qualcosa dentro di noi ...Cos'è FantaSanremo Il FantaSanremo è un gioco riguardante ildi Sanremo 2021 , che ... Questo gioconelle Marche, da un gruppo di appassionati di Sanremo , che si ritrova per divertirsi ...Dal 21 al 23 maggio prossimo a Torino, Roma e Bari. Il direttore di Rai Radio 3: "'La cura' è la parola chiave di questi giorni" ...“Siamo in missione come i Blues Brothers, ma per conto del liscio”: gli Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara) feat. Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), sono in gara al F ...