Nasce Disney+ Star | di cosa si tratta? Grande sorpresa per i fan | c’è anche Futurama

(Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi viene lanciato – dopoattesa –, “sottocategoria” della piattaforma di streaming della Disney, interamente dedicata al pubblico adulto. Comprenderà al momento 42 serie tv e 249 film prodotti da Hulu, 20th Television, 20th Animation, ABC Signature, FX, Freeform, Touchstone Television, Searchlight Pictures e le produzioni più mature di 20th Century Studios e Marvel Entertainment. Ma ci sarannoprodotti originali. Come annunciato il 16 febbraio 2021, saranno prodotti treOriginal Italiani: la quarta stagione di Boris, il reboot de Le fate ignoranti e The good mothers (tratto dal libro del giornalista Alex Perry). LEGGI=> Boris 4 si farà: la nuova stagione andrà in onda suUn importante aumento ...

Big Sky: Ryan Phillippe in una scena delle serie Come funziona Star , la nuova sezione di Disney+ che sarà disponibile fuori dagli Stati Uniti a partire dal 23 febbraio? È nata per venire incontro alle esigenze del pubblico adulto, desideroso di vedere le produzioni Disney non ...