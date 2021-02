Napoli | va a fare la spesa e smarrisce 50 mila euro di diamanti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo ha smarrito 3dal valore di 50sabato sera all’interno del supermercato Grangusto di via Marina. Il sacchetto contenente questi preziosi presenta anche il certificato di purezza. Al momento non si hanno altre notizie se non quella che le telecamere di sorveglianza hanno individuato l’uomo senza però identificarlo. Sono passati 3 giorni da quando il sacchetto è stato ritrovato dal personale del supermercato e nessuno si è ancora fatto vivo. Dalle immagini però è chiaro che si tratti di un uomo con i capelli bianchi e che in quell’occasione indossava una mascherina anticovid nera. Dal video inoltre si è notato anche di come il sacchetto sporgesse dalla tasca della giacca già al momento della misurazione delle temperatura all’ingresso. Per questo motivo i ...