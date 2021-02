Napoli | va a fare la spesa e perde 50mila euro di diamanti | caccia al proprietario

Leggi su tpi

(Di martedì 23 febbraio 2021) A, un uomo va alaal supermercato eun sacchetto condi. Sono stati gli addetti alle pulizie a ritrovare le tre pietre preziose con tanto di certificato di autenticità e di purezza. Ora èall’uomo misterioso che ha perso il tesoro. L’episodio è accaduto sabato sera – 20 febbraio – poco dopo le 20 all’interno di Grangusto. È l’avvocato Antonio Gioia a raccontare l’episodio dopo che Rosa Orlando, a nome dell’accorsata struttura Gran Gusto di via Marina, si è rivolta per chiedere una consulenza sul da farsi. “Mi hanno detto di non avere a disposizione una cassaforte per custodire un bene così prezioso – spiega l’avvocato Gioia -. Inizialmente hanno respinto la richiesta, poi si sono fatti vivi ...