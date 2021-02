Napoli interessato a Struijk | c’è la concorrenza del Leicester

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ilsi sta muovendo per rinforzare la difesa e l’obiettivo, come riporta il De Telegraaf, sembra essere il 21enne Pascal, difensore centrale del Leeds United, il quale è però seguito anche dal. Pascalper il: la sua posizione in campo Il giocatore è stato impiegato in stagione nel reparto arretrato ma anche in posizione mediano in diverse occasioni, alla prima stagione a pieno regime in Prima Squadra dopo aver militato nelle giovanili di Ajax, Ado Den Haag e quelle dello stesso Leeds.Pascalè conteso tra la nazionale olandese (per la quale ha giocato nell’Under 17) e quella belga, scelta che non avrà molto tempo per essere fatta data la possibilità di cambiare nazionale entro le 3 presenze effettuate al di sotto dei 21 ...