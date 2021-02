Napoli: iniziati i lavori per il ripristino del parapetto Via Partenope (Di martedì 23 febbraio 2021) Comune di Napoli: iniziati i lavori per il ripristino del parapetto di Via Partenope (che era stato danneggiato dalla mareggiata dello scorso 28 dicembre). iniziati i lavori per il ripristino del parapetto di via Partenope, danneggiato dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. L’Assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente, accompagnata dagli Uffici Comunali e dalla Direzione Leggi su 2anews (Di martedì 23 febbraio 2021) Comune diper ildeldi Via(che era stato danneggiato dalla mareggiata dello scorso 28 dicembre).per ildeldi via, danneggiato dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. L’Assessore aipubblici Alessandra Clemente, accompagnata dagli Uffici Comunali e dalla Direzione

teresacapitanio : RT @mattinodinapoli: Napoli, iniziati i lavori per il ripristino del parapetto di via Partenpe - mattinodinapoli : Napoli, iniziati i lavori per il ripristino del parapetto di via Partenpe - nili987 : @ParticipioPart I problemi del Napoli di Gattuso sono iniziati prima delle assenze. E inoltre, per me è difficile c… - Silvia67850030 : Sono iniziati i controlli per la nuova variante napoletana! #variantenapoletana #gomorra #Gomorrah #napoli… -