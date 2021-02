Napoli | il padre di Ugo Russo | “Vi spiego perché il murale di mio figlio non va rimosso” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “La morte di mioè passata in secondo piano per tutti. Non sappiamo ancora nulla, la vicenda è rimasta ferma a quella sera. Ma noi non ci fermeremovogliamo sapere la verità”. Vincenzo è il papà di Ugo, il 15enne morto nella notte tra il 29 febbraio e l’1 marzo del 2020, ucciso nella zona di Santa Lucia ada un carabiniere in borghese, di 23 anni, durante un tentativo di rapina. “Mioha sbagliato, ma non doveva andare così. Ad Ugo è stata applicata una pena di morte”. Sin dal primo momento ildel giovane ha condannato quel gesto che però, ha più volte spiegato, non può costare la vita a un ragazzo. Quando racconta ad Anteprima24.it che dopo quasi un anno dalla tragica notte in cui suo ...