Napoli, il padre di Reina: 'Rimontare il Granada? Tutto è possibile' (Di martedì 23 febbraio 2021) Napoli - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Miguel Reina - padre dell'ex portiere del Napoli Pepe, ora alla Lazio - ha espresso la sua opinione sulla possibilità che gli azzurri rimontino il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 febbraio 2021)- Intervistato da Radio Kiss Kiss, Migueldell'ex portiere delPepe, ora alla Lazio - ha espresso la sua opinione sulla possibilità che gli azzurri rimontino il ...

sportli26181512 : Napoli, il padre di #Reina: 'Rimontare il Granada? Tutto è possibile': 'La Lazio col Bayern Monaco se la potrà gioc… - MondoNapoli : Reina, il padre a KKN: 'Napoli deludente, non me l'aspettavo! Resteremo per sempre legati alla città' -… - free_trought : La verità o c'è l'ha nemmeno il padre eterno, non credo che te con tante malefatte sulla coscienza sia in grado di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REINA - Il padre: 'Con la qualità dei giocatori del Napoli, la rimonta sul Granada è possibile' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REINA - Il padre: 'Con la qualità dei giocatori del Napoli, la rimonta sul Granada è possibile' -