MOVIOLA Lazio-Bayern Monaco | contatto Milinkovic-Boateng | per l’arbitro non è rigore

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021)dubbio tra-Savic e, perOrel Grinfeeld non è calcio di. Tante polemiche sponda biancoceleste nel corso del primo tempo tra, andata degli ottavi di Champions. A far infuriare la panchina dellaè un, sulla linea dell’area dibavarese, tra. Il centrocampista biancoceleste sembrerebbe anticipare nettamente il difensore avversario che entrando inlo atterra. Per, però, non èe non c’è nemmeno l’intervento del Var. Una decisione piuttosto dubbia presa nel giro di pochi secondi. ...