Morto Lawrence Ferlinghetti | anarchico del pensiero e poeta beat

(Di martedì 23 febbraio 2021) Lawrence Ferlinghetti, padre putativo della Beat Generation, poeta senza etichette né confini, si è spento martedì sera, trenta giorni prima di compiere centodue anni. A riferirlo, è stato il figlio Lorenzo, spiegando come il padre sia morto per le complicazioni di una malattia polmonare, a San Francisco, dove decise di vivere per poter abbracciare le proprie «radici italiane». Ferlinghetti, nel cuore di North Beach, dentro una casa a schiera, beige e non dissimile da tante altre, spiegò di aver trovato un senso. Un punto d’unione con la vita passata, quella di un padre che il destino non gli permise di conoscere.