Morta Fiammetta La Guidara | giornalista sportiva esperta di motori

(Di martedì 23 febbraio 2021) Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E'improvvisamenteLa, 50 anni, collaboratrice delle riviste specializzate InMoto e Motosprint e volto noto in tv per telecronache e ...

Corriere : Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorris... - fanpage : Giornata nera per il mondo dei motori. È morta Fiammetta La Guidara. - Corriere : Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorriso diceva tutto - simcopter : RT @Corriere: Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorris... - paolorm2012 : RT @Corriere: Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorris... -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Fiammetta

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E'improvvisamenteLa Guidara , 50 anni, collaboratrice delle riviste specializzate InMoto e Motosprint e volto noto in tv per telecronache e interventi nelle trasmissioni dedicate al ...Lutto nel mondo dei motori: èquesta notte la giornalista sportivaLa Guidara, moglie del team manager varesino Tarcisio Bernasconi. La notizia è rimbalzata sulle pubblicazioni on line specialistiche e sui social, ...Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E’ morta improvvisamente Fiammetta La Guidara, 50 anni, collaboratrice delle riviste specializzate InMoto e Motosprint e volto noto in tv per telecronache e i ...Roma, 23 febbraio 2021 - Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E' morta improvvisamente Fiammetta La Guidara, 50 anni, collaboratrice delle riviste specializzate InMoto e Motosprint e volto noto i ...