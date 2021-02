Moon Knight: Ethan Hawke svela perché ha accettato di recitare nella serie Marvel (Di martedì 23 febbraio 2021) L'attore Ethan Hawke ha svelato perché ha accettato di recitare nella serie Moon Knight, un o dei progetti prodotti da Marvel per Disney+. Moon Knight avrà nel suo cast anche Ethan Hawke nel ruolo di un villain e l'attore ha ora spiegato il motivo per cui ha deciso di recitare nella serie Marvel. L'attore, in passato, aveva infatti condiviso delle opinioni non particolarmente positive nei confronti dei progetti tratti dai fumetti. Ethan Hawke, durante il podcast The Ringer's The Watch, ha svelato il motivo per cui ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) L'attorehatohadi, un o dei progetti prodotti daper Disney+.avrà nel suo cast anchenel ruolo di un villain e l'attore ha ora spiegato il motivo per cui ha deciso di. L'attore, in passato, aveva infatti condiviso delle opinioni non particolarmente positive nei confronti dei progetti tratti dai fumetti., durante il podcast The Ringer's The Watch, hato il motivo per cui ha ...

