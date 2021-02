Monza | cucina da chef per bambini e anziani in difficoltà

Ultime Notizie dalla rete : Monza cucina

IL GIORNO

Questo è il nostro modo di essere presenti sul territorio di, facendo del bene". "Un immenso grazie a Vincenzo Butticè " commenta Dario Funaro, presidente della Cri- . Un gesto generoso ...Gli anziani e i minori verranno scelti attraverso un lavoro di rete e di collaborazione con la Caritas di, la San Vincenzo di, e il gruppo Foodforall, da anni impegnato in aiuto delle ...Monza, 23 febbraio 2021 - A partire dal 28 febbraio, ogni domenica il ristorante Il Moro di Monza, in collaborazione alla Croce rossa italiana, cucinerà per bambini e anziani in difficoltà sia economi ...Con 345 mila pagamenti per 1,22 miliardi di euro, e una media intorno ai 3.500 euro a testa, la Lombardia è stata la regione che ha ricevuto la fetta più grande dei contributi a fondo perduto che il g ...