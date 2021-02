Mondiali Qatar 2022, spaventosa denuncia: già 6.500 morti per la costruzione degli stadi (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli stadi del Qatar sono quasi pronti e nuovi impianti giganteschi si preparano a ospitare i Mondiali di calcio in programma il prossimo inverno. Sponsor e petrolio e giro di dollari pazzesco dietro a questo grande evento che attirerà le tv di tutto il mondo e si spera anche consentire il ritorno negli stadi dei tifosi. Le speranze ci sono tutte ma dietro questo quadro ottimista si nasconde un lato molto più inquietante. Sono tanti i morti sul lavoro che si contano in Qatar per la costruzioni degli stadi di calcio. Come riporta calcioefinanza.it, oltre 6.500 lavoratori immigrati da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in Qatar da quando, dieci anni fa, il paese è stato selezionato per ospitare i ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Glidelsono quasi pronti e nuovi impianti giganteschi si preparano a ospitare idi calcio in programma il prossimo inverno. Sponsor e petrolio e giro di dollari pazzesco dietro a questo grande evento che attirerà le tv di tutto il mondo e si spera anche consentire il ritorno neglidei tifosi. Le speranze ci sono tutte ma dietro questo quadro ottimista si nasconde un lato molto più inquietante. Sono tanti isul lavoro che si contano inper la costruzionidi calcio. Come riporta calcioefinanza.it, oltre 6.500 lavoratori immigrati da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sonoinda quando, dieci anni fa, il paese è stato selezionato per ospitare i ...

