«Modern Love 2» | da Kit Harington a Dorota di «Gossip Girl» | ecco chi ci sarà

(Di martedì 23 febbraio 2021) La trama, di nuovo, non è nota. Ma nel caso di Modern Love, secondo capitolo della serie antologica, adattamento di un’omonima rubrica del New York Times, la ragione di tanto mistero è presto detta. Modern Love, nella cui prima stagione ha recitato una straordinaria Anne Hathaway, non racconta una storia che possa essere passibile di riassunti e sinossi. La serie tv, i cui nuovi episodi saranno rilasciati su Amazon Prime Video nel corso dell’anno, tratta l’amore, le relazioni umane, l’incontro tra anime e persone, diverse in ogni puntata. La prima stagione, nell’ottobre 2019, ha dato voce a ordinari sussulti del cuore: una donna incinta, rimasta sola, una ragazza bipolare, persa tra gli alti di La La Land e i bassi di Blue Jasmine, un giovane determinato a vincere il tempo che gli è stato nemico. Nessun racconto, nell’economia di Modern Love, è stato declinato con retorica, con la ricerca artificiosa di un’eccellenza. E nell’apparente semplicità dei propri personaggi la serie Amazon ha trovato la sua forza. Una forza che la seconda stagione promette di reiterare.

Kit Harington, interprete di Jon Snow in Game of Thrones, si è aggiunto al cast di Modern Love 2 assieme ad altri 28 attori.L'antologia Modern Love si prepara a tornare su Amazon Prime Video con nuove storie che saranno presentate verso la fine del 2021 in tutti i 240 paesi in cui è presente il servizio di Prime Video.